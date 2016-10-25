П.Порошенко пообещал навести порядок в системе возмещения налогов

"У нас есть дальнейшие предложения каким образом мы совершенствуем и детенизируем в первую очередь самые криминальные сектора. Сделан шаг к публичности регистрации заявлений о возврате суммы бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость. Но мы считаем, что и этого еще недостаточно, и в указанном законопроекте мы видим очень решительные шаги, чтобы навести окончательный порядок в системе возмещения налогов: не будет никаких двойных реестров, не будет никаких попыток в ручном режиме передвигать в этом реестре компании вверх или вниз", - сказал он.

Как сообщал УНН, Нацсовет реформ рассмотрит проект реформы администрирования налоговой системы.