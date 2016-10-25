П.Порошенко пообіцяв навести порядок в системі відшкодування податків
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко розповів про законопроект, який дасть змогу навести порядок в системі відшкодування податків. Про це він заявив на засіданні Нацради реформ, передає УНН.
"У нас є подальші пропозиції яким чином ми вдосконалюємо та детінізуємо в першу чергу найбільш кримінальні сектори. Зроблено крок до публічності реєстрації заяв про повернення суми бюджетного відшкодування додатку на додану вартість. Але ми вважаємо, що і це ще недостатньо, і в зазначеному законопроекті ми бачимо дуже рішучі кроки щоб навести остаточний порядок в системі відшкодування податків: не буде ніяких подвійних реєстрів, не буде ніяких спроб в ручному режимі пересувати в цьому реєстрі компанії вгору чи вниз", - сказав він.
Як повідомляв УНН, Нацрада реформ розгляне проект реформи адміністрування податкової системи.