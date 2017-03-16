П.Порошенко поблагодарил ЕП за резолюцию с поддержкой политики санкций в отношении РФ за Крым

"Спасибо нашим друзьям в Европейском парламенте за содержательные дебаты и резолюцию в отношении украинских политических заключенных в России и ситуации в Крыму, а также решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Нынешняя резолюция - это четкий сигнал о том, что несмотря на манипуляции оккупационная власть не скроет три года беззакония в Крыму, грубое нарушение прав и свобод человека, в частности крымскотатарского народа, захват украинских граждан в заложники для достижения своих политических целей.

Международное гуманитарное право налагает на Россию, как на государство-оккупанта четкие обязательства, невыполнение которых приведет к дополнительной ответственности Кремля, включая новые санкции", - сообщил Президент.

Также он подчеркнул, что Россия должна выполнить требования мирового сообщества, в частности Генеральной Ассамблеи ООН, и предоставить полный доступ международным мониторинговым организациям на оккупированный Крымский полуостров.

"Начатый на днях процесс в Международном суде ООН - это наш цивилизованный ответ на нарушение агрессором международного права, террор и дискриминацию.

Наша сила - в бескомпромиссной преданности верховенству норм и принципов права, незыблемом и твердом единстве и солидарности в деле деоккупации Крымского полуострова и освобождения политических заключенных Кремля.

Крым - это Украина. Украина - это Крым", - резюмировал П.Порошенко.

Как сообщал УНН, к третьей годовщине аннексии Крыма Европарламент в четверг принял резолюцию "Политические заключенные в тюрьмах России и ситуация в Крыму".