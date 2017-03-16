П.Порошенко подякував ЄП за резолюцію з підтримкою політики санкцій щодо РФ за Крим
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко подякував Європарламенту за ухвалення резолюції "Політичні в'язні у тюрмах Росії та ситуація у Криму". Про це він написав на своїй сторінці Facebook, передає УНН.
"Дякую нашим друзям в Європейському Парламенті за змістовні дебати та резолюцію щодо українських політичних в’язнів в Росії та ситуації в Криму, а також рішучу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.
Нинішня резолюція – це чіткий сигнал про те, що попри маніпуляції окупаційна влада не приховає три роки беззаконності в Криму, брутальне порушення прав і свобод людини, зокрема кримськотатарського народу, захоплення українських громадян у заручники для досягнення своїх політичних цілей.
Міжнародне гуманітарне право накладає на Росію, як на державу-окупанта чіткі зобов’язання, невиконання яких призведе до додаткової відповідальності Кремля, включаючи нові санкції", - повідомив Президент.
Також він наголосив, що Росія має виконати вимоги світової спільноти, зокрема Генеральної Асамблеї ООН, та надати повний доступ міжнародним моніторинговим організаціям до окупованого Кримського півострова.
"Започаткований цими днями процес у Міжнародному суді ООН – це наша цивілізована відповідь на порушення агресором міжнародного права, терор та дискримінацію.
Наша сила – у безкомпромісній відданості верховенству норм та принципів права, непорушній і твердій єдності і солідарності у справі деокупації Кримського півострова та звільнення політичних в’язнів Кремля.
Крим – це Україна. Україна – це Крим", - резюмував П.Порошенко.
Як повідомляв УНН, до третьої річниці анексії Криму Європарламент у четвер ухвалив резолюцію "Політичні в'язні у тюрмах Росії та ситуація у Криму".