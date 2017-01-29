П.Порошенко: события в Крутах впервые явили ужасную правду о коммунизме и социализме

"Да, они были совсем юные, герои Крут. Но в груди каждого из них билось сердце Мужа, который защищает Мать от врага. Их подвиг стал большим уроком и современникам: возможно, для украинских патриотов Грушевского, Винниченко события в Крутах впервые явили ужасную правду о коммунизме и социализме. Может, тогда украинские социал-демократы, эсеры, монархисты, независимцы хоть на миг осознали, чем окончаться междоусобицы ... для Украины и для них самих.

Это урок и нам, сегодняшним, это упрек нашим демократам - разобщенным, неуступчивым, осевшим по партийным хуторам и хуторочкам ... Оттуда, из Крут, наши героические дети смотрят в глубину нашей совести ... "

Это не мои слова. Это слова Вячеслава Чорновола, написанные им 19 лет назад. Но они и сегодня - на злобу дня.

Прошу всех - услышьте ", - написал П.Порошенко.

Как сообщал УНН, сегодня в Украине торжественно почтят память Героев Крут .