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П.Порошенко: події в Крутах уперше явили жахливу правду про комунізм і соціалізм

П.Порошенко: події в Крутах уперше явили жахливу правду про комунізм і соціалізм

Київ • УНН

 • 10910 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко в День пам'яті героїв Крут на своїй сторінці у Facebook словами В'ячеслава Чорновола нагадав про героїчний подвиг юних українців, передає УНН.

"Так, вони були зовсім юні, герої Крут. Але в грудях кожного з них билося серце Мужа, який обороняє Матір від лютого ворога. Їхній подвиг став великим уроком і сучасникам: можливо, для українських патріотів Грушевського, Винниченка події в Крутах уперше явили жахливу правду про комунізм і соціалізм. Може, тоді українські соціал-демократи, есери, монархісти, незалежники бодай на мить усвідомили, чим окошаться міжусобиці... для України й для них самих.

Це урок і нам, сьогоднішнім, це докір нашим демократам – роз’єднаним, непоступливим, осілим по партійних хуторах і хутірцях... Звідти, з Крут, наші героїчні діти дивляться в глибину нашої совісті…"

Це не мої слова. Це слова В'ячеслава Чорновола, написані ним 19 років тому. Але вони й сьогодні - на злобу дня.

Прошу всіх - почуйте", - написав П.Порошенко.

Як повідомляв УНН, сьогодні в Україні урочисто вшанують пам’ять Героїв Крут.

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