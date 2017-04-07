П.Порошенко планирует подписать указ о праздновании 100-летия НАНУ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с молодыми украинскими учеными отметил, что в ближайшее время будет подписан указ о праздновании 100-летия Национальной Академии наук Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства, передает УНН.
В пресс-службе сообщили, что, по словам Петра Порошенко, в ближайшее время будет подписан указ о праздновании 100-летия Национальной Академии наук Украины
"Сам факт ее создания уже тогда был мощным революционным событием", - отметил Президент.
Он также отметил важность памяти украинского академика Владимира Вернадского.
"Президент подчеркнул, что украинская наука богата не только историей, но и имеет огромный потенциал, который сейчас служит стране. Он напомнил о подписании новой редакции Закона "О научной и научно-технической деятельности", который был разработан с привлечением ведущих специалистов. Согласно закону, Правительство утвердило решение о создании Национального совета Украины по вопросам развития науки и технологий", - добавили в пресс-службе Главы государства.
Глава государства также сообщил, что с президентом НАН Украины Борисом Патоном договорились об обсуждении вопроса реформирования академии и обеспечение приоритетности развития наиболее перспективных направлений.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко встретился с молодыми украинскими учеными и подписал распоряжение "О назначении грантов Президента Украины для поддержки научных исследований молодых ученых на 2017 год".