П.Порошенко планирует подписать указ о праздновании 100-летия НАНУ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 56157 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106111 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 163345 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119945 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118671 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113720 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105074 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107265 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103738 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155750 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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П.Порошенко планирует подписать указ о праздновании 100-летия НАНУ

П.Порошенко планирует подписать указ о праздновании 100-летия НАНУ

Киев  •  УНН

 • 11724 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с молодыми украинскими учеными отметил, что в ближайшее время будет подписан указ о праздновании 100-летия Национальной Академии наук Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства, передает УНН.

В пресс-службе сообщили, что, по словам Петра Порошенко, в ближайшее время будет подписан указ о праздновании 100-летия Национальной Академии наук Украины

"Сам факт ее создания уже тогда был мощным революционным событием", - отметил Президент.

Он также отметил важность памяти украинского академика Владимира Вернадского.

"Президент подчеркнул, что украинская наука богата не только историей, но и имеет огромный потенциал, который сейчас служит стране. Он напомнил о подписании новой редакции Закона "О научной и научно-технической деятельности", который был разработан с привлечением ведущих специалистов. Согласно закону, Правительство утвердило решение о создании Национального совета Украины по вопросам развития науки и технологий", - добавили в пресс-службе Главы государства.

Глава государства также сообщил, что с президентом НАН Украины Борисом Патоном договорились об обсуждении вопроса реформирования академии и обеспечение приоритетности развития наиболее перспективных направлений.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко встретился с молодыми украинскими учеными и подписал распоряжение "О назначении грантов Президента Украины для поддержки научных исследований молодых ученых на 2017 год".

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