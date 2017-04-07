П.Порошенко планує підписати указ про відзначення 100-річчя НАНУ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з молодими українськими вченими наголосив на тому, що найближчим часом буде підписано Указ про відзначення 100-річчя Національної Академії наук України. Про це повідомили у прес-службі Глави держави, передає УНН.
У прес-службі повідомили, що, за словами Петра Порошенка, найближчим часом буте підписано указ про відзначення 100-річчя Національної Академії наук України
“Сам факт її створення уже тоді був потужною революційною подією”, — зазначив президент.
Він також наголосив на важливості вшанування пам’яті українського академіка Володимира Вернадського.
“Президент підкреслив, що українська наука багата не тільки історією, а й має величезний потенціал, який зараз служить країні. Він нагадав про підписання нової редакції Закону „Про наукову і науково-технічну діяльність“, який було розроблено із залученням провідних фахівців. Відповідно до закону, Уряд затвердив рішення про утворення Національної ради України з питань розвитку науки і технологій”, — додали в прес-службі Глави держави.
Глава держави також повідомив, що з президентом НАН України Борисом Патоном домовились про обговорення питання реформування академії і забезпечення пріоритетності розвитку найбільш перспективних напрямків.
Нагадаємо, Президент України Петро порошенко зустрівся з молодими українськими вченими і підписав розпорядження “Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2017 рік”.