П.Порошенко передал пограничникам средства радиосвязи от США

“Я рад сегодня участвовать во вручении пограничникам современной высокоэффективной техники, которую мы получили от наших партнеров — Соединенных Штатов Америки. Это средства военной радиосвязи различных типов производства компании Harris общей стоимостью более 21 млн долларов США. Это почти полмиллиарда гривен”, — сказал П.Порошенко.

Он отметил, что эта техника значительно повысит эффективность действий пограничников, эффективность охраны и обороны государственной границы.

“Она позволит организовать защищенную телефонную связь между подразделениями Пограничной службы и значительно улучшить взаимодействие с подразделениями Вооруженных Сил Украины. Она позволит эффективнее противостоять средствам радиоэлектронной борьбы агрессора и мы очень благодарны нашим партнерам Соединенных Штатам Америки за эту помощь и за эту поддержку”, — отметил Глава государства.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко в декабря 2016 года выходил на прямую радиосвязь с украинскими военными начиная от Святогорска и до Широкино.