П.Порошенко передал пограничникам средства радиосвязи от США
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко передал пограничникам современные средства защищенного радиосвязи от США на сумму 21 млн долларов, передает корреспондент УНН.
“Я рад сегодня участвовать во вручении пограничникам современной высокоэффективной техники, которую мы получили от наших партнеров — Соединенных Штатов Америки. Это средства военной радиосвязи различных типов производства компании Harris общей стоимостью более 21 млн долларов США. Это почти полмиллиарда гривен”, — сказал П.Порошенко.
Он отметил, что эта техника значительно повысит эффективность действий пограничников, эффективность охраны и обороны государственной границы.
“Она позволит организовать защищенную телефонную связь между подразделениями Пограничной службы и значительно улучшить взаимодействие с подразделениями Вооруженных Сил Украины. Она позволит эффективнее противостоять средствам радиоэлектронной борьбы агрессора и мы очень благодарны нашим партнерам Соединенных Штатам Америки за эту помощь и за эту поддержку”, — отметил Глава государства.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко в декабря 2016 года выходил на прямую радиосвязь с украинскими военными начиная от Святогорска и до Широкино.