П.Порошенко передав прикордонникам засоби радіозв’язку від США
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко передав прикордонникам сучасні засоби захищеного радіозв’язку від США на суму 21 млн доларів, передає кореспондент УНН.
“Я радий сьогодні брати участь у врученні прикордонникам сучасної високоефективної техніки, яку ми отримали від наших партнерів — Сполучених Штатів Америки. Це засоби військового радіозв’язку різних типів виробництва компанії Harris загальною вартістю понад 21 млн доларів США. Це майже півмільярда гривень”, — сказав П.Порошенко.
Він зауважив, що ця техніка значно підвищить ефективність дій прикордонників, ефективність охорони і оборони державного кордону.
“Вона дозволить організувати захищений телефонний зв’язок між підрозділами Прикордонної служби та значно покращити взаємодію з підрозділами Збройних Сил України. Вона дасть змогу ефективніше протистояти засобам радіоелектронної боротьби агресора і ми дуже вдячні нашим партнерам Сполучених Штатам Америки за цю допомогу і за цю підтримку”, — зазначив Глава держави.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко у грудні 2016 року виходив на прямий радіозв'язок з українськими військовими починаючи від Святогірська і аж до Широкиного.