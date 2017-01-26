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П.Порошенко получил приглашение посетить Мальту

П.Порошенко получил приглашение посетить Мальту

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 января. УНН. Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат пригласил Президента Украины Петра Порошенко посетить Мальту в удобное для него время, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

"Джозеф Мускат пригласил Петра Порошенко посетить Мальту с визитом в удобное время", - говорится в сообщении.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко поздравил премьер-министра Мальты Джозефа Муската с председательством Мальты в Совете Европейского Союза в первой половине 2017 года.

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