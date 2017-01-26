П.Порошенко получил приглашение посетить Мальту

"Джозеф Мускат пригласил Петра Порошенко посетить Мальту с визитом в удобное время", - говорится в сообщении.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко поздравил премьер-министра Мальты Джозефа Муската с председательством Мальты в Совете Европейского Союза в первой половине 2017 года.