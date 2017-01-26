П.Порошенко отримав запрошення відвідати Мальту
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат запросив Президента України Петра Порошенка відвідати Мальту у зручний для нього час, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
“Джозеф Мускат запросив Петра Порошенка відвідати Мальту з візитом у зручний час”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко привітав прем’єр-міністра Мальти Джозефа Муската з головуванням Мальти в Раді Європейського Союзу у першій половині 2017 року.