П.Порошенко отримав запрошення відвідати Мальту

“Джозеф Мускат запросив Петра Порошенка відвідати Мальту з візитом у зручний час”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко привітав прем’єр-міністра Мальти Джозефа Муската з головуванням Мальти в Раді Європейського Союзу у першій половині 2017 року.