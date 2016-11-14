П.Порошенко обсудил с лидером шведской оппозиции недопущение реализации проекта Северный поток-2
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с лидером Умеренной партии Швеции Анной Шинберг Батра. Собеседники скоординировали позиции по недопущению реализации политически мотивированных энергетических проектов, в частности проекта Северный поток-2. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Главы государства.
Как сообщили в пресс-службе, Глава государства поблагодарил лидера Умеренной партии и ее коллег за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Мы очень благодарны всем партиям Риксдага, которые нас поддерживают. Это уникально, когда и правительство, и оппозиция говорят в унисон в вопросах, касающихся поддержки Украины", - отметил П.Порошенко.
Глава государства сообщил Шинберг Батра о ситуации с безопасностью на Донбассе, имплементации Минских договоренностей. Собеседники обсудили также вопрос де-оккупации Крыма. Президент поблагодарил за последовательную позицию Швеции в пользу поддержки санкционного режима против России.
Лидер Умеренной партии отметила очевидные успехи продвижения Украины на пути реформ и заверила, что ее политическая сила и в дальнейшем будет поддерживать законодательные инициативы для обеспечения предоставления Украине всесторонней помощи и поддержки.
Собеседники также скоординировали позиции по недопущению реализации политически мотивированных энергетических проектов, в частности проекта Северный поток-2.