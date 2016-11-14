П.Порошенко обговорив із лідером шведської опозиції недопущення реалізації проекту Північний потік-2
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко провів зустріч із лідером Поміркованої партії Швеції Анною Шинберг Батра. Співрозмовники скоординували позиції щодо недопущення реалізації політично вмотивованих енергетичних проектів, зокрема проекту Північний потік-2. Про це УНН повідомили у прес-службі Глави держави.
Як повідомили у прес-службі, Глава держави подякував лідеру Поміркованої партії та її колегам за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.
“Ми дуже вдячні всім партіям Риксдагу, які нас підтримують. Це унікально, коли і уряд, і опозиція говорять в унісон в питаннях, що стосуються підтримки України”, — відзначив П.Порошенко.
Глава держави поінформував Шинберг Батра про безпекову ситуацію на Донбасі, імплементацію Мінських домовленостей. Співрозмовники обговорили також питання де-окупації Криму. Президент подякував за послідовну позицію Швеції на користь підтримки санкційного режиму проти Росії.
Лідер Поміркованої партії відзначила очевидні успіхи просування України на шляху реформ та запевнила, що її політична сила й надалі підтримуватиме законодавчі ініціативи для забезпечення надання Україні всебічної допомоги та підтримки.
Співрозмовники також скоординували позиції щодо недопущення реалізації політично вмотивованих енергетичних проектів, зокрема проекту Північний потік-2.