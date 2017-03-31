П.Порошенко наградил украинских военнослужащих
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко наградил 11 украинских военнослужащих. Об этом говорится в указе № 87 от 29 марта, передает УНН со ссылкой на пресс-службу президента.
В документе взазують, что медалями «За воинскую службу Украине" президент наградил 6 военнослужащих: подполковника Сергея Ганжа, полковника Сергея Заболотного, подполковника Валерия Кащишина, подполковника Владимира Михайленко, полковника Александра ХИМЧЕНКО, майора Станислава Черногорца.
Медалью "За безупречную службу" III степени президент наградил полковника Андрея Гречко.
Медалями "Защитнику Отечества" были награждены военные майор Сергей Особливець, майор Евгений Слюсаренко, майор Дмитрий Ступак, майор Олег Тимченко.
Как сообщал УНН, в феврале П.Порошенко наградил орденами и медалями 61 военного , из них 17 - посмертно.