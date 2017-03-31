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П.Порошенко нагородив українських військовослужбовців

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко нагородив 11 українських військовослужбовців. Про це йдеться в указі № 87 від 29 березня, передає УНН з посиланням на прес-службу президента.

У документі взазують, що медалями “За військову службу Україні” президент нагородив 6 військовослужбовців: підполковника Сергія Ганжу, полковника Сергія Заболотного, підполковника Валерія Кащишина, підполковника Володимира Михайленка, полковника Олександра Хімченка, майора Станіслава Чорногорця.

Медаллю “За бездоганну службу” III ступеня президент нагородив полковника Андрія Гречка.

Медалями “Захиснику Вітчизни” були нагороджені військові: майор Сергій Особливець, майор Євген Слюсаренко, майор Дмитро Ступак, майор Олег Тимченко.

Як повідомляв УНН, в лютому П.Порошенко нагородив орденами та медалями 61 військового, з них 17 — посмертно.

 

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