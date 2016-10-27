П.Порошенко подчеркнул, что война не является основанием для замедления реформ

"Война не является основанием для того, чтобы замедлять реформы. И мы должны делать все для того, чтобы почувствовали мы, что и в части создания инвестиционного климата, и в части борьбы с коррупцией, и в части внедрения реформ, и в части децентрализации, мы показывали пример всем ", - подчеркнул он.