П.Порошенко наголосив, що війна не є підставою для уповільнення реформ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко наголосив, що війна на Сході України не є прикладом для уповільнення реформ. Про це Глава держави сказав під час виступу в Житомирській ОДА, передає УНН.
"Війна не є прикладом для того, щоб уповільнювати реформи. І ми маємо робити все для того, щоб відчули ми, що і в частині створення інвестиційного клімату, і в частині боротьби з корупцією, і в частині запровадження реформ, і в частині децентралізації, ми показували приклад всім", - наголосив він.