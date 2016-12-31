П.Порошенко в Донецкой области вручил пограничникам технику
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 31 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко вместе с сенаторами из США, а также с сенатором Дж.Маккейном прибыл в Мариуполь на обновленный пост технического наблюдения Госпогранслужбы, передает корреспондент УНН.
Президент Украины вручил пограничникам более 10 американских снайперских винтовок, систему AEROS - 6 разведывательных беспилотных авиационных комплексов украинского производства, 6 единиц боевой бронетехники на базе автомобиля "Хаммер" и бронированный катер морской охраны "УМС- 1000" украинского производства.
Подарки за счет помощи американских партнеров.
Напомним, как сообщал УНН, во время визита Президента Украины в Мариуполь состоится телемост.