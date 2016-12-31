П.Порошенко на Донеччині вручив прикордонникам техніку
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 31 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко разом із сенаторами з США, а також із сенатором Дж.Маккейном прибув до Маріуполя на оновлений пост технічного спостереження Держприкордонслужби, передає кореспондент УНН.
Президент України вручив прикордонникам більше 10 американських снайперських гвинтівок, систему AEROS - 6 розвідувальних безпілотних авіаційних комплексів українського виробництва розвідувальних безпілотних авіаційних комплексів українського виробництва, 6 одиниць бойової бронетехніки на базі автомобіля "Хамер" і броньований катер морської охорони "УМС-1000" українського виробництва.
Подарунки за рахунок допомоги американських партнерів.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, під час візиту Президента України до Маріуполя відбудеться телеміст.