П.Порошенко на Донеччині вручив прикордонникам техніку

Президент України вручив прикордонникам більше 10 американських снайперських гвинтівок, систему AEROS - 6 розвідувальних безпілотних авіаційних комплексів українського виробництва розвідувальних безпілотних авіаційних комплексів українського виробництва, 6 одиниць бойової бронетехніки на базі автомобіля "Хамер" і броньований катер морської охорони "УМС-1000" українського виробництва.

Подарунки за рахунок допомоги американських партнерів.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, під час візиту Президента України до Маріуполя відбудеться телеміст.