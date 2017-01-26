П.Порошенко и премьер Мальты обсудили необходимые шаги для безвиза с ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Мальты Джозеф Мускат обсудили шаги Европейского Союза для завершения всех процедур по введению безвизового режима для украинцев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"Лидеры обсудили шаги, необходимые для завершения стороной ЕС всех процедур для введения безвизового режима для граждан Украины, и подчеркнули важность скорейшего вступления в силу Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с премьером-министром Мальты Джозефом Мускатом.