П.Порошенко и премьер Мальты обсудили необходимые шаги для безвиза с ЕС

"Лидеры обсудили шаги, необходимые для завершения стороной ЕС всех процедур для введения безвизового режима для граждан Украины, и подчеркнули важность скорейшего вступления в силу Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с премьером-министром Мальты Джозефом Мускатом.