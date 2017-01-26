П.Порошенко і прем'єр Мальти обговорили необхідні кроки для безвізу з ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко та прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат обговорили кроки Європейського Союзу для завершення всіх процедур щодо запровадження безвізового режиму для українців, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
“Лідери обговорили кроки, необхідні для завершення стороною ЄС всіх процедур для запровадження безвізового режиму для громадян України, та підкреслили важливість якнайшвидшого набуття чинності Угоди про асоціацію між Україною та ЄС”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з прем'єром-міністром Мальти Джозефом Мускатом.