П.Порошенко и Б.Нетаньяху обсудили будущий визит украинского Премьера в Израиль
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обсудили содержание майского визита украинского премьер-министра Владимира Гройсмана в Израиль. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Президента, передает УНН.
Так, П.Порошенко по инициативе израильской стороны провел телефонный разговор с Б.Нетаньяху.
Отмечается, что лидеры двух государств обсудили актуальные вопросы взаимодействия в рамках международных организаций. В этом контексте Б.Нетаньяху выразил искреннюю благодарность за конструктивную и дружественную позицию Украины в рамках ООН.
“Были обсуждены вопросы содержательного наполнения майского визита Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Израиль. Подчеркивалась важность дальнейшего наращивания двустороннего торгово-экономического сотрудничества”, — сообщили в АП.
В этой связи, как отмечается, стороны отдельно подтвердили настроенность завершить к конца 2017 года году переговоры по заключению Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем.
Как сообщал УНН 2 мая Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.