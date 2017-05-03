П.Порошенко и Б.Нетаньяху обсудили будущий визит украинского Премьера в Израиль

Так, П.Порошенко по инициативе израильской стороны провел телефонный разговор с Б.Нетаньяху.

Отмечается, что лидеры двух государств обсудили актуальные вопросы взаимодействия в рамках международных организаций. В этом контексте Б.Нетаньяху выразил искреннюю благодарность за конструктивную и дружественную позицию Украины в рамках ООН.

“Были обсуждены вопросы содержательного наполнения майского визита Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Израиль. Подчеркивалась важность дальнейшего наращивания двустороннего торгово-экономического сотрудничества”, — сообщили в АП.

В этой связи, как отмечается, стороны отдельно подтвердили настроенность завершить к конца 2017 года году переговоры по заключению Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем.

Как сообщал УНН 2 мая Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.