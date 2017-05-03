П.Порошенко і Б.Нетаньяху обговорили зміст візиту українського Прем'єра до Ізраїлю
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко і прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху обговорили зміст травневого візиту українського Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана до Ізраїлю. Про це повідомляє прес-служба Адміністрації Президента, передає УНН.
Так, П.Порошенко за ініціативою ізраїльської сторони провів телефонну розмову з Б.Нетаньяху.
Зазначається, що лідери двох держав обговорили актуальні питання взаємодії у рамках міжнародних організацій. У цьому контексті Б.Нетаньяху висловив щиру вдячність за конструктивну та дружню позицію України в рамках ООН.
“Були обговорені питання змістовного наповнення травневого візиту Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана до Ізраїлю. Наголошувалося на важливості подальшого нарощування двостороннього торговельно-економічного співробітництва”, — повідомили в АП.
У цьому зв’язку, як зазначається, сторони окремо підтвердили налаштованість завершити до кінця 2017 року переговори щодо укладення Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем.
Як повідомляв УНН, 2 травня Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху.