П.Порошенко поручил МИД продолжить работу с миром о признании Голодомора геноцидом украинского народа

Он сообщил, что подписал указ о мероприятиях в связи с 85-й годовщиной Голодомора 1932-1933 годов.

"В нем, я в том числе, дал поручение МИД продолжить работу по признанию мировым сообществом, иностранными государствами, международными организациями Голодомора - геноцидом украинского народа", - подчеркнул он.