П.Порошенко поручил МИД продолжить работу с миром о признании Голодомора геноцидом украинского народа
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел продолжить работу с мировым сообществом о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Об этом он заявил сегодня во время чествования памяти жертв голодоморов, сообщает УНН.
Он сообщил, что подписал указ о мероприятиях в связи с 85-й годовщиной Голодомора 1932-1933 годов.
"В нем, я в том числе, дал поручение МИД продолжить работу по признанию мировым сообществом, иностранными государствами, международными организациями Голодомора - геноцидом украинского народа", - подчеркнул он.