П.Порошенко доручив МЗС продовжити роботу зі світом щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ продовжити роботу зі світовою спільнотою щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу. Про це він заявив сьогодні під час вшанування пам'яті жертв голодоморів, повідомляє УНН.
Він повідомив, що підписав указ про заходи у зв'язку з 85-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років.
"У ньому, я в тому числі, дав доручення МЗС продовжити роботу щодо визнання світовою спільнотою, іноземними державами, міжнародними організаціями Голодомору - геноцидом українського народу", - наголосив він.