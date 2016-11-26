П.Порошенко доручив МЗС продовжити роботу зі світом щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу

Він повідомив, що підписав указ про заходи у зв'язку з 85-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років.

"У ньому, я в тому числі, дав доручення МЗС продовжити роботу щодо визнання світовою спільнотою, іноземними державами, міжнародними організаціями Голодомору - геноцидом українського народу", - наголосив він.