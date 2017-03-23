П.Порошенко призвали уменьшить возрастной барьер кандидатов в президенты

"Уменьшить возрастной барьер кандидатов в Президенты до 30 лет и сумму залога 100 тыс. гривен", - говорится в тексте петиции.

Автором петиции выступил Виктор Старущак.

Петиция была зарегистрирована 22 марта и сейчас набрала 12 подписей из 25 тыс. необходимых. До конца сбора подписей остался 91 день.

Как сообщал УНН, Президента призвали уволить В.Аброськина.

Напомним, Президента Украины Петра Порошенко призвали дать каждому гражданину Украины оплачиваемый выходной в день рождения. Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте петиций Президенту Украины.