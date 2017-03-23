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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 129101 просмотра

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11 марта, 13:14 • 106802 просмотра

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П.Порошенко призвали уменьшить возрастной барьер кандидатов в президенты

П.Порошенко призвали уменьшить возрастной барьер кандидатов в президенты

Киев • УНН

 • 11801 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Президента Украины Петра Порошенко призвали уменьшить возрастной барьер кандидатов в президенты до 30 лет. Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте петиций Президенту Украины, передает УНН.

"Уменьшить возрастной барьер кандидатов в Президенты до 30 лет и сумму залога 100 тыс. гривен", - говорится в тексте петиции.

Автором петиции выступил Виктор Старущак.

Петиция была зарегистрирована 22 марта и сейчас набрала 12 подписей из 25 тыс. необходимых. До конца сбора подписей остался 91 день.

Как сообщал УНН, Президента призвали уволить В.Аброськина.

Напомним, Президента Украины Петра Порошенко призвали дать каждому гражданину Украины оплачиваемый выходной в день рождения. Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте петиций Президенту Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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