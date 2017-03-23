П.Порошенка закликали зменшити віковий бар'єр кандидатів у президенти

“Зменшити віковий бар’єр кандидатів в Президенти до 30 років і суму застави 100 тис. гривень”, — йдеться в тексті петиції.

Автором петиції виступив Віктор Старущак.

Петиція була зареєстрована 22 березня і наразі набрала 12 підписів із 25 тис. необхідних. До кінця збору підписів залишилося 91 день.

Як повідомляв УНН, президента закликали звільнити В.Аброськіна.

Нагадаємо, Президента України Петра Порошенка закликали дати кожному громадянину України оплачуваний вихідний на день народження. Відповідну петицію зареєстровано на сайті петицій Президенту України.