П.Погба стал первым футболистом с собственным emoji в Twitter
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба стал первым футболистом, у которого появился собственный emoji в твиттере, передает УНН со ссылкой на микроблог футболиста в Twitter.
"Я сам Теперь стал емодзи. Спасибо твиттеру за это. Давайте повеселимся и надерем кому-то задницу! ", - написал француз в своем аккаунте.
Emoji, посвященное П.Погбе, появилось в твиттере накануне матча 21-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль".
Использовать емодзи болельщики смогут до матча манкунианцев с "Лестер Сити", который состоится 5 февраля. Для его использования необходимо написать в твиттере #Погба.
Персональный емодзи Погба, судя по всему, заслужил за свою склонность к оригинальным и эпатажным прическам. Француз регулярно меняет свой образ, чем порождает массу шуток от болельщиков конкурирующих клубов, ведь после перехода в Манчестер Юнайтед П.Погба забивает не чаще, чем посещает своего персонального парикмахера.