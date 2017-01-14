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П.Погба став першим футболістом з власним emoji в Twitter

П.Погба став першим футболістом з власним emoji в Twitter

Київ • УНН

 • 11921 перегляди

КИЇВ. 14 січня. УНН. Півзахисник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба став першим футболістом, у якого з'явився власний emoji в твіттері, передає УНН з посиланням на мікроблог футболіста у Twitter.

“Я сам Тепер став емодзі. Спасибі твіттеру за це. Давайте повеселимося і надерем комусь дупу!”, — написав француз у своєму акаунті.

Emoji, присвячене П.Погба, з’явилося в твіттері напередодні матчу 21-го туру англійської Прем’єр-ліги “Манчестер Юнайтед” — “Ліверпуль”.

Використовувати емодзі вболівальники зможуть до матчу манкуніанців з “Лестер Сіті”, який відбудеться 5 лютого. Для його використання необхідно написати в твіттері #погба.

Персональний емодзі Погба, судячи з усього, заслужив за свою схильність до оригінальних і епатажних зачісок. Француз регулярно змінює свій образ, чим породжує масу жартів від уболівальників конкуруючих клубів, адже після переходу в Манчестер Юнайтед П.Погба забиває не частіше, ніж відвідує свого персонального перукаря.

 

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