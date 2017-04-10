П.Климкин осудил псевдовыборы в Южной Осетии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин решительно осудил нелегитимные выборы в самопровозглашенной республике Южная Осетия в Грузии. Об этом он написал на своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Решительно осуждаю нелегитимные действия российских оккупантов в Цхинвальском регионе Грузии. Особенно циничным является псевдоволевизьявлення в годовщину трагедии 9.04 ", - написал П.Климкин.
Напомним, МИД Украины осудило проведение 9 апреля 2017 в Цхинвальском регионе (Южной Осетии) в Грузии российским оккупационным режимом так называемых выборов президента и референдума о переименовании этого региона Грузии на "республику Южная Осетия - государство Алания"
Как сообщал УНН, Министерство иностранных дел Грузии назвало нелегитимными "президентские выборы" и "референдум" , проходивших в воскресенье, 9 апреля, в самопровозглашенной республике Южная Осетия.