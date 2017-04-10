П.Клімкін засудив псевдовибори в Південній Осетії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін рішуче засудив нелегітимні вибори в самопроголошеній республіці Південна Осетія в Грузії. Про це він написав на своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“Рішуче засуджую нелегітимні дії російської окупантів у Цхінвальському регіоні Грузії. Особливо цинічним є псевдоволевиявлення в річницю трагедії 9.04”, — написав П.Клімкін.
Нагадаємо, МЗС України засудило проведення 9 квітня 2017 року в Цхінвальському регіоні (Південній Осетії) в Грузії російським окупаційним режимом так званих виборів президента і референдуму щодо перейменування цього регіону Грузії на “республіку Південна Осетія — держава Аланія”
Як повідомляв УНН, Міністерство закордонних справ Грузії назвало нелегітимними “президентські вибори” і “референдум”, що проходили в неділю, 9 квітня, в самопроголошеній республіці Південна Осетія.