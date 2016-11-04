П.Климкин пригласил главу МИД Албании посетить Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин пригласил главу МИД Албании Дитмира Бушати посетить Украину с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает УНН.
В пятницу, 4 ноября состоялся официальный визит П.Климкина в Республику Албания. Программой визита были предусмотрены встречи с президентом Албании Буяром Нишани, главой парламента Илиром Метой и министром иностранных дел Албании Дитмиром Бушати.
Во время переговоров стороны обменялись мнениями по поводу ряда актуальных вопросов двустороннего взаимодействия, в частности по реализации приоритетных проектов в торгово-экономической сфере, сотрудничеству в области европейской и евроатлантической интеграции, расширению договорно-правовой базы, а также поддержке в рамках международных организаций.
Министр иностранных дел Украины пригласил своего коллегу посетить Украину с визитом.
Также, находясь в Тиране, П.Климкин провел встречу с местной общиной украинцев.
Как сообщал УНН, 4 ноября глава Министерства иностранных дел Украины и Албании Павел Климкин и Дитмир Бушати подписали соглашение о взаимной отмене виз.