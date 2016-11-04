П.Клімкін запросив голову МЗС Албанії відвідати Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін запросив голову МЗС Албанії Дітміра Бушаті відвідати України з робочим візитом. Про це повідомляє прес-служба МЗС України, передає УНН.
У п'ятницю 4 листопада відбувся офіційний візит П.Клімкіна до Республіки Албанія. Програмою візиту були передбачені зустрічі з президентом Албанії Буяром Нішані, головою парламенту Іліром Метою та міністром закордонних справ Албанії Дітміром Бушаті.
Під час переговорів сторони обмінялися думками з приводу низки актуальних питань двосторонньої взаємодії, зокрема щодо реалізації пріоритетних проектів у торговельно-економічній сфері, співробітництва у галузі європейської й євроатлантичної інтеграції, розширення договірно-правової бази, а також підтримки в рамках міжнародних організацій.
Міністр закордонних справ України запросив свого колегу відвідати Україну з візитом.
Також, перебуваючи в Тирані, П.Клімкін провів зустріч з місцевою громадою українців.
Як повідомляв УНН, 4 листопада голови Міністерств закордонних справ України та Албанії Павло Клімкін й Дітмір Бушаті підписали угоду про взаємне скасування віз.