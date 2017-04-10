П.Климкин выразил соболезнования польскому народу и почтил жертв Смоленской катастрофы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования польскому народу и почтил жертв Смоленской катастрофы, включая президентскую чету, в седьмую годовщину трагедии. Об этом он написал на своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"В годовщину Смоленской трагедии соединяемся в печали с польским народом. Вечная память президентской чете и всем жертвам авиакатастрофы", - написал П.Климкин.
Напомним, 10 апреля 2010 года в катастрофе Ту-154 в Смоленске погибли 96 человек, среди которых президент Польши Лех Качинский с супругой, руководители всех родов войск, начальник генерального штаба, представители Сейма и Сената, а также польского духовенства, последний президент Польши в изгнании Рышард Качаровский.
Как сообщал УНН, Польша обвинила российских диспетчеров в провоцировании катастрофы под Смоленском.