П.Клімкін висловив співчуття польському народові та вшанував жертв Смоленської катастрофи
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив співчуття польському народові та вшанував жертв Смоленської катастрофи, включаючи президентське подружжя, у сьому річницю трагедії. Про це він написав на своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“У річницю Смоленської трагедії єднаємося в смутку з польським народом. Вічна пам’ять Президентському подружжю і всім жертвам авіакатастрофи”, — написав П.Клімкін.
Нагадаємо, 10 квітня 2010 року в катастрофі Ту-154 в Смоленську загинули 96 осіб, серед яких президент Польщі Лех Качинський з дружиною, керівники всіх родів військ, начальник генерального штабу, представники Сейму та Сенату, а також польського духовенства, останній президент Польщі у вигнанні Ришард Качаровський.
Як повідомляв УНН, Польща звинуватила російських диспетчерів у провокуванні катастрофи під Смоленськом.