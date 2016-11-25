П.Климкин рассказал, когда Украина может рассчитывать на безвизовый режим
Киев • УНН
Киев. 25 ноября. УНН. Министр иностранных дел Павел Климкин в эфире программы "Право на власть" рассказал, когда Украина может рассчитывать на безвизовый режим, сообщает УНН.
"Точная дата по безвизу сейчас зависит от Европейского парламента и стран-членов, когда они договорятся об этом механизме. На самом деле, мы услышали сегодня, что есть надежда, что этот вопрос недели - можно найти компромисс по этому механизму", - заявил он.
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П.Климкин также отметил, что сейчас "проблема в том будет ли иметь Европарламент непосредственное влияние на остановку безвизового режима или этот вопрос будет приниматься только странами-членами".
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"Как только этот вопрос будет решен, сразу будем иметь ответ и прямую дорогу к безвизовому режиму", - резюмировал министр.