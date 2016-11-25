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П.Клімкін розповів, коли Україна може розраховувати на безвізовий режим

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Міністр закордонних справ Павло Клімкін в ефірі програми “Право на владу” розповів, коли Україна може розраховувати на безвізовий режим, повідомляє УНН.

П.Клімкін розповів, коли Україна може розраховувати на безвізовий режим

“Точна дата по безвізу зараз залежить від Європейського парламенту та країн-членів, коли вони домовляться про цей механізм. Насправді, ми почули сьогодні, що є сподівання, що це питання тижня — можна знайти компроміс з цього механізму,” — заявив він.

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П.Клімкін також зазначив, що наразі “проблема у тому чи буде мати Європарламент безпосередній вплив на зупинення безвізового режиму чи це питання буде прийматись тільки країнами-членами”.

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“Як тільки це питання буде вирішено, одразу будемо мати відповідь і пряму дорогу до безвізового режиму,” — резюмував міністр.

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