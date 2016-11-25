П.Клімкін розповів, коли Україна може розраховувати на безвізовий режим
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Міністр закордонних справ Павло Клімкін в ефірі програми “Право на владу” розповів, коли Україна може розраховувати на безвізовий режим, повідомляє УНН.
“Точна дата по безвізу зараз залежить від Європейського парламенту та країн-членів, коли вони домовляться про цей механізм. Насправді, ми почули сьогодні, що є сподівання, що це питання тижня — можна знайти компроміс з цього механізму,” — заявив він.
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П.Клімкін також зазначив, що наразі “проблема у тому чи буде мати Європарламент безпосередній вплив на зупинення безвізового режиму чи це питання буде прийматись тільки країнами-членами”.
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“Як тільки це питання буде вирішено, одразу будемо мати відповідь і пряму дорогу до безвізового режиму,” — резюмував міністр.