П.Климкин начал рабочий визит в Нидерланды, где обсудит Соглашение об ассоциации
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин начал свой рабочий визит в Нидерланды. Главная цель визита заключается в проведении политических переговоров с нидерландскими факторами по вопросу завершения ратификации Соглашения о ассоциации между Украиной и ЕС, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Украинский министр представит собеседникам видение украинской стороны относительно важности завершения процесса ратификации Соглашения об ассоциации как действенной платформы для углубления отношений между Украиной и ЕС, украинско-нидерландского двустороннего сотрудничества, особенно в торгово-экономической сфере с учетом преимуществ всесторонней и углубленной ЗСТ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Нидерландах П.Климкин проведет переговоры со своим коллегой Б.Кундерсом, встретится с Президентом Верхней палаты Парламента Нидерландов А.Брукерс-Кноль, а также лидерами политических партий и парламентских фракций.
В пресс-центре добавили, что отдельной темой переговоров станет развитие двустороннего политического диалога и углубления сотрудничества в рамках международных организаций.
Как сообщал УНН, Президент Украины считает, что соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС состоится.