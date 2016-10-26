П.Климкин начал рабочий визит в Нидерланды, где обсудит Соглашение об ассоциации

"Украинский министр представит собеседникам видение украинской стороны относительно важности завершения процесса ратификации Соглашения об ассоциации как действенной платформы для углубления отношений между Украиной и ЕС, украинско-нидерландского двустороннего сотрудничества, особенно в торгово-экономической сфере с учетом преимуществ всесторонней и углубленной ЗСТ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Нидерландах П.Климкин проведет переговоры со своим коллегой Б.Кундерсом, встретится с Президентом Верхней палаты Парламента Нидерландов А.Брукерс-Кноль, а также лидерами политических партий и парламентских фракций.

В пресс-центре добавили, что отдельной темой переговоров станет развитие двустороннего политического диалога и углубления сотрудничества в рамках международных организаций.

Как сообщал УНН, Президент Украины считает, что соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС состоится.