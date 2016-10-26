П.Клімкін розпочав робочий візит до Нідерландів, де обговорить Угоду про асоціацію
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін розпочав свій робочий візит до Нідерландів. Головна мета візиту полягає у проведенні політичних переговорів з нідерландськими чинниками з питання завершення ратифікації Угоди про асоціації між Україною та ЄС, передає УНН з посиланням на прес-службу МЗС.
“Український міністр представить співрозмовникам бачення української сторони щодо важливості завершення процесу ратифікації Угоди про асоціацію як дієвої платформи для поглиблення відносин між Україною та ЄС, українсько-нідерландського двостороннього співробітництва, особливо в торговельно-економічній сфері з урахуванням переваг всебічної та поглибленої ЗВТ,” — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у Нідерландах П.Клімкін проведе переговори зі своїм колегою Б.Кундерсом, зустрінеться з Президентом Верхньої палати Парламенту Нідерландів А.Брукерс-Кноль, а також лідерами політичних партій та парламентських фракцій.
У прес-центрі додали, що окремою темою переговорів стане розвиток двостороннього політичного діалогу та поглиблення співпраці у рамках міжнародних організацій.
Як повідомляв УНН, Президент України вважає, що угода про асоціацію між Україною та ЄС відбудеться.