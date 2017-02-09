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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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П.Климкин объявил о намерении создать Украинский институт за рубежом

Киев • УНН

 • 11826 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Украинский институт для продвижения современной Украины за рубежом планируют запустить в ближайшие несколько месяцев, в частности, открыть его отделения в ключевых странах мира. Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент УНН.

П.Климкин объявил о намерении создать Украинский институт за рубежом

"Идея сегодня дать толчок проекту Украинского института. Это форма презентации страны, которая себя оправдала в других странах. Мы проанализировали опыт европейских стран, и считаем, что пришло время создать Украинский институт. На основе нашего опыта и бесед с экспертами и с общественностью, мы считаем, что лучшей является форма государственного учреждения", - сказал он.

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По словам П.Климкина, целью создания такого института является рост доверия к Украине в мире, ее идентификация и увеличение привлекательности.

Институт фактически заниматься культурной и публичной дипломатией.

"Мы не претендуем на то, что и как будет делать Украинский институт и в этом будет абсолютная новация", - рассказал П.Климкин.

Он добавил, что планируется открытие представительств в Северной Америке, Европе и Азии.

"Планируем что после обсуждения устава, который будет представлен сегодня на сайте МИД, запустим весь процесс, думаю, что это будет продолжаться 2-4 месяца. Что касается финансирования - это комбинация государственных средств с грантами и пожертвованиями", - подытожил он.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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