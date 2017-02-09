П.Климкин объявил о намерении создать Украинский институт за рубежом
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Украинский институт для продвижения современной Украины за рубежом планируют запустить в ближайшие несколько месяцев, в частности, открыть его отделения в ключевых странах мира. Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент УНН.
"Идея сегодня дать толчок проекту Украинского института. Это форма презентации страны, которая себя оправдала в других странах. Мы проанализировали опыт европейских стран, и считаем, что пришло время создать Украинский институт. На основе нашего опыта и бесед с экспертами и с общественностью, мы считаем, что лучшей является форма государственного учреждения", - сказал он.
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По словам П.Климкина, целью создания такого института является рост доверия к Украине в мире, ее идентификация и увеличение привлекательности.
Институт фактически заниматься культурной и публичной дипломатией.
"Мы не претендуем на то, что и как будет делать Украинский институт и в этом будет абсолютная новация", - рассказал П.Климкин.
Он добавил, что планируется открытие представительств в Северной Америке, Европе и Азии.
"Планируем что после обсуждения устава, который будет представлен сегодня на сайте МИД, запустим весь процесс, думаю, что это будет продолжаться 2-4 месяца. Что касается финансирования - это комбинация государственных средств с грантами и пожертвованиями", - подытожил он.