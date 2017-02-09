П.Клімкін оголосив про наміри створити Український інститут за кордоном
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Український інститут для просування сучасної України за кордоном планують запустити в найближчі кілька місяців, зокрема, відкрити його відділення в ключових країнах світу. Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.
"Ідея сьогодні надати поштовх проекту Українського інституту. Це форма презентації країни, яка себе виправдала в інших країнах. Ми проаналізували досвід європейських країн, і вважаємо що настав час створити Український інститут. На основі нашого досвіду і розмов з експертами та з громадськістю, ми вважаємо, що найкращою є форма державної установи",- сказав він.
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За словами П.Клімкіна, метою створення такого інституту є зростання довіри до України в світі, її ідентифікація та збільшення привабливості.
Інститут фактично займатиметься культурною та публічною дипломатією.
"Ми не претендуємо на те, що і як буде робити Український інститут і в цьому буде абсолютна новація",- розповів П.Клімкін.
Він додав, що планується відкриття представництв в Північній Америці, Європі та Азії.
"Плануємо що після обговорення статуту, який буде представлено сьогодні на сайті МЗС, запустимо весь процес, думаю що це буде тривати 2-4 місяці. Щодо фінансування - це комбінація державних коштів з грантами та пожертвами",- підсумував він.