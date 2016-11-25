П.Климкин назвал лучшим результатом саммита Украина-ЕС "дружескую атмосферу доверия"

"Относительно результатов саммита, можно как угодно воспринимать, но я считаю, что лучшим результатом саммита - дружескую атмосферу доверия. Она реально впечатляет, если ее сравнивать с любыми предыдущими временами ", - заявил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина выполнила свои обязательства и мы ждем выполнения обязательств ЕС - И.Геращенко

Как сообщал УНН, по словам П.Климкина точная дата по безвизу сейчас зависит от Европейского парламента и стран-членов, когда они договорятся об этом механизме.