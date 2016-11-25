П.Клімкін назвав найкращим результатом саміту Україна-ЄС "дружню атмосферу довіри"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Найкращим результатом саміту Україна-ЄС стала дружня атмосфера довіри. Про це в ефірі програми “Право на владу” заявив міністр внутрішніх справ Павло Клімкін, повідомляє УНН.
“Щодо результатів саміту, можна як завгодно сприймати, але я вважаю, що найкращим результатом саміту — дружню атмосферу довіри. Вона реально вражає, якщо її порівнювати з будь-якими попередніми часами,” — заявив він.
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Як повідомляв УНН, за словами П.Клімкіна точна дата по безвізу зараз залежить від Європейського парламенту та країн-членів, коли вони домовляться про цей механізм.