П.Клімкін назвав найкращим результатом саміту Україна-ЄС "дружню атмосферу довіри"

“Щодо результатів саміту, можна як завгодно сприймати, але я вважаю, що найкращим результатом саміту — дружню атмосферу довіри. Вона реально вражає, якщо її порівнювати з будь-якими попередніми часами,” — заявив він.

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Як повідомляв УНН, за словами П.Клімкіна точна дата по безвізу зараз залежить від Європейського парламенту та країн-членів, коли вони домовляться про цей механізм.