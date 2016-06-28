П.Климкин: Конституция - это не только текст

"20 лет - это одно поколение. Конституция - это не только текст. Прежде всего, это традиция и правила для страны и общества. Вперед!" - Написал П.Климкин.

Ранее координатор гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская отметила, что отмечать стоит не документ, а принадлежность к цивилизации и тот выбор, который дает нам шанс на выживание.

Напомним, День Конституции Украины отмечается ежегодно 28 июня и является официальным государственным праздником. Принятием данного документа в 1996 году ознаменовалось начало становления и развития новой демократической и независимой страны.