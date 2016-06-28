П.Клімкін: Конституція - це не лише текст
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Конституція - це не лише текст. Передусім, це традиція. Про це у своєму мікроблозі на Twitter написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін, вітаючи українців із 20-річчям Конституції України, передає УНН.
"20 років - це одне покоління. Конституція - це не лише текст. Передусім, це традиція і правила для країни і суспільства. Вперед!" - написав П.Клімкін.
Раніше координатор громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська відзначила, що святкувати варто не документ, а належність до цивілізації та той вибір, який дає нам шанс на виживання.
Нагадаємо, День Конституції України відзначається щорічно 28 червня і є офіційним державним святом. Прийняттям даного документа в 1996 році ознаменувався початок становлення і розвитку нової демократичної і незалежної країни.