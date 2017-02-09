П.Климкин: инцидент с Р.Зозулей является сознательной провокацией нескольких испанских фанов

"Мы с самого начала стараемся ему помогать. И мы прекрасно знаем, что то, что было там организовано, это очень сознательная провокация, когда несколько ультрас левого толка цинично использовали это. Ими манипулировали. В общем футбольная общественность Испании имеет абсолютно другое мнение, сейчас посольство и мы стараемся говорить не только с политическими испанскими руководителями. Такие провокации будут дальше, мы прекрасно понимаем, со стороны России. Поэтому мы постараемся не пропускать, а Роману будем помогать. Причем не только политически, но и эмоционально. Сейчас решение за ним, каким образом он выберет свой футбольный путь", - рассказал он.

Напомним, Р.Зозуля перешел в испанский клуб "Райо Вальекано" в последний день трансферного окна. Однако из-за действий фанатов-радикалов украинец вернулся в "Севилью" уже в день подписания контракта.

Также напомним, против 17 фанатов "Райо Вальекано" откроют уголовные дела.