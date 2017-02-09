П.Клімкін: інцидент з Р.Зозулею є свідомою провокацією кількох іспанських фанів

"Ми з самого початку намагаємося йому допомагати. І ми прекрасно знаємо, що те, що було там організовано, це дуже свідома провокація, коли декілька ультрас лівого спрямування цинічно використали це. Ними маніпулювали. Загалом футбольна громадськість Іспанії має абсолютно іншу думку, зараз посольство і ми намагаємось говорити не тільки з політичними іспанськими очільниками. Такі провокації будуть далі, ми прекрасно розуміємо, з боку Росії. Тому ми намагатимемось не пропускати, а Роману будемо допомагати. При чому не тільки політично, а і емоційно. Зараз рішення за ним, яким чином він вибере свій футбольний шлях", - розповів він.

Нагадаємо, Р.Зозуля перейшов в іспанський клуб "Райо Вальєкано" в останній день трансферного вікна. Проте через дії фанатів-радикалів українець повернувся у "Севілью" вже в день підписання контракту.

Також нагадаємо, проти 17 фанатів "Райо Вальєкано" відкриють кримінальні справи.