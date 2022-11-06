ОВА: пассажиры поезда 780 "Киев-Сумы" уже дома
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Пассажиры поезда 780 "Киев-Сумы" уже дома − в Сумах. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, пишет УНН.
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"За людьми мы направили к станции "Ворожба" 7 автобусов (4 из них нам предоставило КП "Электроавтотранс", 2 − военная комендатура и еще один − ГУ ГСЧС в Сумской области). Автобусы в 20.30 забрали 151 пассажира и уже прибыли в Сумы. Спасибо всем причастным за оперативную и слаженную работу", - сказал он.
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Как писал УНН, из-за российских террористических обстрелов вчера, 6 ноября, была повреждена железнодорожная инфраструктура на участке между Сумами и Конотопом.