ОВА: пассажиры поезда 780 "Киев-Сумы" уже дома

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"За людьми мы направили к станции "Ворожба" 7 автобусов (4 из них нам предоставило КП "Электроавтотранс", 2 − военная комендатура и еще один − ГУ ГСЧС в Сумской области). Автобусы в 20.30 забрали 151 пассажира и уже прибыли в Сумы. Спасибо всем причастным за оперативную и слаженную работу", - сказал он.

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Как писал УНН, из-за российских террористических обстрелов вчера, 6 ноября, была повреждена железнодорожная инфраструктура на участке между Сумами и Конотопом.