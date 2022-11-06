ОВА: пасажири потягу 780 "Київ-Суми" вже вдома
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Пасажири потягу 780 "Київ-Суми" вже вдома − в Сумах. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, пише УНН.
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"За людьми ми спрямували до станції "Ворожба" 7 автобусів (4 з них нам надало КП "Електроавтотранс", 2 − військова комендатура і ще один − ГУ ДСНС у Сумській області). Автобуси о 20.30 забрали 151 пасажира й уже прибули до Сум. Дякую усім причетним за оперативну і злагоджену роботу", - сказав він.
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Як писав УНН, через російські терористичні обстріли вчора, 6 листопада, була пошкоджена залізнична інфраструктура на ділянці між Сумами та Конотопом.